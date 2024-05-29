https://ria.ru/20240529/sdek-1949119131.html
СДЭК начал выдавать отправления после сбоя
СДЭК начал выдавать отправления после сбоя - РИА Новости, 29.05.2024
СДЭК начал выдавать отправления после сбоя
Все пункты выдачи заказов СДЭК с сегодняшнего дня начали выдавать отправления после технического сбоя, компания работает над восстановлением полного... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:06
2024-05-29T14:06
2024-05-29T14:06
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все пункты выдачи заказов СДЭК с сегодняшнего дня начали выдавать отправления после технического сбоя, компания работает над восстановлением полного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Как и сообщали вчера, все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", - говорится в сообщении. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, говорил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. В среду утром компания сообщила, что сайт частично восстановил работу. При этом утром на сайте все еще не работал раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открывались, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникала ошибка.
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сдэк, россия, происшествия
СДЭК, Россия, Происшествия
СДЭК начал выдавать отправления после сбоя
Все пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после сбоя
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все пункты выдачи заказов СДЭК с сегодняшнего дня начали выдавать отправления после технического сбоя, компания работает над восстановлением полного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Как и сообщали вчера, все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", - говорится в сообщении.
СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, говорил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
В среду утром компания сообщила, что сайт частично восстановил работу. При этом утром на сайте все еще не работал раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открывались, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникала ошибка.