https://ria.ru/20240529/sdek-1949119131.html

СДЭК начал выдавать отправления после сбоя

СДЭК начал выдавать отправления после сбоя - РИА Новости, 29.05.2024

СДЭК начал выдавать отправления после сбоя

Все пункты выдачи заказов СДЭК с сегодняшнего дня начали выдавать отправления после технического сбоя, компания работает над восстановлением полного... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:06

2024-05-29T14:06

2024-05-29T14:06

сдэк

россия

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все пункты выдачи заказов СДЭК с сегодняшнего дня начали выдавать отправления после технического сбоя, компания работает над восстановлением полного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Как и сообщали вчера, все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", - говорится в сообщении. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, говорил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. В среду утром компания сообщила, что сайт частично восстановил работу. При этом утром на сайте все еще не работал раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открывались, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникала ошибка.

https://ria.ru/20240528/sdek-1948899682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сдэк, россия, происшествия