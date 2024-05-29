https://ria.ru/20240529/sdek-1949052954.html

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу - РИА Новости, 29.05.2024

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:04

2024-05-29T09:04

2024-05-29T09:04

технологии

сдэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948680701_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_ec41f648203084f807a6a3e7a9960474.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании. "Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", - сказано в сообщении. На сайте все еще не работает раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникает ошибка. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

https://ria.ru/20240529/sdek-1949033178.html

https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сдэк