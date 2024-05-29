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Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу - РИА Новости, 29.05.2024
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09:04 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/sdek-1949052954.html
Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу
Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу - РИА Новости, 29.05.2024
Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу
Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:04
2024-05-29T09:04
технологии
сдэк
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании. "Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", - сказано в сообщении. На сайте все еще не работает раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникает ошибка. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
https://ria.ru/20240529/sdek-1949033178.html
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технологии, сдэк
Технологии, СДЭК
Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу

СДЭК частично восстановил работу сайта, компания продолжает устранять проблемы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании.
«
"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", - сказано в сообщении.
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На сайте все еще не работает раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникает ошибка.
СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
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