Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу
СДЭК частично восстановил работу сайта, компания продолжает устранять проблемы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу, компания продолжает устранять оставшиеся проблемы, говорится в сообщении на сайте компании.
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"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", - сказано в сообщении.
На сайте все еще не работает раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, однако при попытке перейти в определенную вкладку возникает ошибка.
СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
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