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Раскрыто, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК - РИА Новости, 29.05.2024
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02:26 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/sdek-1949033178.html
Раскрыто, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК
Раскрыто, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК - РИА Новости, 29.05.2024
Раскрыто, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК
Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, похитив данные пользователей. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T02:26
2024-05-29T02:26
технологии
ваге закарян
сдэк
gem space
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, похитив данные пользователей. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Судя по тому, что работа службы доставки до сих пор не восстановлена, сбой был достаточно серьезным. Утечка данных клиентов уже произошла, чем она грозит, станет ясно спустя какое-то время. Очевидно, злоумышленники пытались похитить личные данные, которые существенно расширят их возможности.Как минимум, клиентам службы доставки следует подготовиться к росту числа спама и звонков от мошенников. Но это большинство россиян уже не удивляет. Гораздо важнее, поможет ли добытая информация злоумышленникам похитить деньги с чужих счетов."Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля", — говорит Закарян. А вот проволочки с доставкой товаров могут стать куда большей проблемой. Через этот сервис многие заказывают самое необходимое, в том числе, лекарства.
https://ria.ru/20240528/sdek-1948821459.html
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технологии, ваге закарян, сдэк, gem space
Технологии, Ваге Закарян, СДЭК, Gem Space
Раскрыто, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК

Эксперт Закарян: клиентам СДЭК надо готовиться к росту числа звонков мошенников

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРабота автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК
Работа автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Работа автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, похитив данные пользователей. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Судя по тому, что работа службы доставки до сих пор не восстановлена, сбой был достаточно серьезным. Утечка данных клиентов уже произошла, чем она грозит, станет ясно спустя какое-то время. Очевидно, злоумышленники пытались похитить личные данные, которые существенно расширят их возможности.
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок
Вчера, 09:32
Как минимум, клиентам службы доставки следует подготовиться к росту числа спама и звонков от мошенников. Но это большинство россиян уже не удивляет. Гораздо важнее, поможет ли добытая информация злоумышленникам похитить деньги с чужих счетов.
"Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля", — говорит Закарян.
А вот проволочки с доставкой товаров могут стать куда большей проблемой. Через этот сервис многие заказывают самое необходимое, в том числе, лекарства.
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок
Вчера, 09:32
 
ТехнологииВаге ЗакарянСДЭКGem Space
 
 
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