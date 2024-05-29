https://ria.ru/20240529/sandu-1949211137.html

Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов

Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов - РИА Новости, 29.05.2024

Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов

Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:20

2024-05-29T19:20

2024-05-29T19:20

молдавия

сша

кишинев

майя санду

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили на компенсацию расходов населения за энергоресурсы. "Благодарю США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов. Мы смогли компенсировать счета граждан за потребление энергоресурсов в зимний период. Но и мы в Молдавии не сидели сложа руки, а принялись за работу и укрепили нашу энергетическую безопасность. Мы теперь не зависим от российского газа", - сказала Санду на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Кишинев с краткосрочным рабочим визитом. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

молдавия

сша

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, сша, кишинев, майя санду, энтони блинкен