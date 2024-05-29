Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов
Санду: выделенные США $80 млн пошли на компенсации населению за энергоресурсы
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили на компенсацию расходов населения за энергоресурсы.
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"Благодарю США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов. Мы смогли компенсировать счета граждан за потребление энергоресурсов в зимний период. Но и мы в Молдавии не сидели сложа руки, а принялись за работу и укрепили нашу энергетическую безопасность. Мы теперь не зависим от российского газа", - сказала Санду на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Кишинев с краткосрочным рабочим визитом.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.