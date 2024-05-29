Рейтинг@Mail.ru
Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/sandu-1949211137.html
Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов
Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов - РИА Новости, 29.05.2024
Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов
Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:20
2024-05-29T19:20
молдавия
сша
кишинев
майя санду
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили на компенсацию расходов населения за энергоресурсы. "Благодарю США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов. Мы смогли компенсировать счета граждан за потребление энергоресурсов в зимний период. Но и мы в Молдавии не сидели сложа руки, а принялись за работу и укрепили нашу энергетическую безопасность. Мы теперь не зависим от российского газа", - сказала Санду на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Кишинев с краткосрочным рабочим визитом. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html
молдавия
сша
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, сша, кишинев, майя санду, энтони блинкен
Молдавия, США, Кишинев, Майя Санду, Энтони Блинкен
Санду рассказала, куда пошли выделенные США 80 миллионов долларов

Санду: выделенные США $80 млн пошли на компенсации населению за энергоресурсы

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в среду поблагодарила США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов, которые, по ее словам, власти республики направили на компенсацию расходов населения за энергоресурсы.
«
"Благодарю США за финансовую помощь в размере 80 миллионов долларов. Мы смогли компенсировать счета граждан за потребление энергоресурсов в зимний период. Но и мы в Молдавии не сидели сложа руки, а принялись за работу и укрепили нашу энергетическую безопасность. Мы теперь не зависим от российского газа", - сказала Санду на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Кишинев с краткосрочным рабочим визитом.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
Вчера, 13:21
 
МолдавияСШАКишиневМайя СандуЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала