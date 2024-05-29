https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html

В США разбился военный самолет, сообщили СМИ

В США разбился военный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

В США разбился военный самолет, сообщили СМИ

Военный самолет упал в американском штате Нью-Мексико, пилот доставлен в больницу, сообщает местный портал Kob. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:04

2024-05-29T00:04

2024-05-29T01:33

нью-мексико

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Военный самолет упал в американском штате Нью-Мексико, пилот доставлен в больницу, сообщает местный портал Kob."Экстренные службы реагируют на сообщение о крушении военного самолета рядом с Рио-Браво. По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта. Сообщается о сотрясении у пилота, которого доставили в больницу", - пишет портал.На распространенных кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета.

нью-мексико

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нью-мексико, в мире