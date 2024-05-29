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В США разбился военный самолет, сообщили СМИ
В США разбился военный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
В США разбился военный самолет, сообщили СМИ
Военный самолет упал в американском штате Нью-Мексико, пилот доставлен в больницу, сообщает местный портал Kob. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:04
2024-05-29T00:04
2024-05-29T01:33
нью-мексико
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Военный самолет упал в американском штате Нью-Мексико, пилот доставлен в больницу, сообщает местный портал Kob."Экстренные службы реагируют на сообщение о крушении военного самолета рядом с Рио-Браво. По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта. Сообщается о сотрясении у пилота, которого доставили в больницу", - пишет портал.На распространенных кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета.
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нью-мексико, в мире
В США разбился военный самолет, сообщили СМИ
Kob: в американском Нью-Мексико упал военный самолет, пилот доставлен в больницу