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Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.05.2024
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14:01 29.05.2024 (обновлено: 14:02 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/samokat-1949117918.html
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.05.2024
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:01
2024-05-29T14:02
общество
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что к самым частым нарушениям относятся парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.
https://ria.ru/20240502/samokat-1943515940.html
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общество, москва
Общество, Москва
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов

Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов

© РИА Новости / Виталий ТимкивМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к самым частым нарушениям относятся парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.
Горожане у Парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Москве временно запретили использование электросамокатов в Парке Горького
2 мая, 16:16
 
ОбществоМосква
 
 
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