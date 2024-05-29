https://ria.ru/20240529/samokat-1949117918.html

Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов

Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.05.2024

Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов

Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:02

общество

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что к самым частым нарушениям относятся парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.

https://ria.ru/20240502/samokat-1943515940.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва