https://ria.ru/20240529/samokat-1949117918.html
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов - РИА Новости, 29.05.2024
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов
Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:01
2024-05-29T14:01
2024-05-29T14:02
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724794_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_78ded64175facd90c218b585e774fb6a.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи аренды электросамокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 50 тысяч штрафов от операторов, еще 52 тысячи аккаунтов заблокировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что к самым частым нарушениям относятся парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.
https://ria.ru/20240502/samokat-1943515940.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724794_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_bd7a1a59b4a40c0ad221b05ca2b378f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов от операторов