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Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным - РИА Новости, 29.05.2024
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11:26 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/sammit-1949082482.html
Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным
Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным - РИА Новости, 29.05.2024
Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что целью предстоящего швейцарского саммита по Украине является предъявление ультиматума России, это... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:26
2024-05-29T11:26
в мире
россия
швейцария
украина
владимир хохлов
дмитрий песков
игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что целью предстоящего швейцарского саммита по Украине является предъявление ультиматума России, это собрание абсурдно и бесперспективно. "Россия бы не стала участвовать в данной конференции, даже если бы ее туда позвали. Поскольку она созывается с единственной целью - предъявления ультиматума. Абсурдность и бесперспективность данного саммита заключается в том, что они собрались обсуждать "мирный план" с террористами", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, режим Зеленского может лишь усердно бить по мирному населению: по женщинам, старикам и детям. "Каждый день наши территории подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Причем страдают не военные, а исключительно мирные объекты и люди", - сказал сенатор. Предстоящий саммит является картонной ширмой, за которой "жевтоблакитные трусы и военные преступники" получат разрешение и дальше вести убийства и насилие гражданского населения, добавил он. "Мы ответим кратно. И прежде всего на поле боя. Методично уничтожая военные цели и самих фашистов, один за другим беря рубежи и освобождая города. А на счет фальш-саммитов, скажу так: наверное, кто-то забыл, что Россия держава ядерная и ультиматум - совершенно не та риторика, которой с нами можно даже разговаривать, не то что договариваться", - подчеркнул сенатор. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов, дмитрий песков, игорь кастюкевич
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков, Игорь Кастюкевич
Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным

Сенатор Кастюкевич: швейцарский саммит по Украине созывают для ультиматума

© Depositphotos.com / chaossЖеневское Озеро
Женевское Озеро - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Depositphotos.com / chaoss
Женевское Озеро. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что целью предстоящего швейцарского саммита по Украине является предъявление ультиматума России, это собрание абсурдно и бесперспективно.
«
"Россия бы не стала участвовать в данной конференции, даже если бы ее туда позвали. Поскольку она созывается с единственной целью - предъявления ультиматума. Абсурдность и бесперспективность данного саммита заключается в том, что они собрались обсуждать "мирный план" с террористами", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
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По его словам, режим Зеленского может лишь усердно бить по мирному населению: по женщинам, старикам и детям. "Каждый день наши территории подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Причем страдают не военные, а исключительно мирные объекты и люди", - сказал сенатор.
Предстоящий саммит является картонной ширмой, за которой "жевтоблакитные трусы и военные преступники" получат разрешение и дальше вести убийства и насилие гражданского населения, добавил он.
"Мы ответим кратно. И прежде всего на поле боя. Методично уничтожая военные цели и самих фашистов, один за другим беря рубежи и освобождая города. А на счет фальш-саммитов, скажу так: наверное, кто-то забыл, что Россия держава ядерная и ультиматум - совершенно не та риторика, которой с нами можно даже разговаривать, не то что договариваться", - подчеркнул сенатор.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ХохловДмитрий ПесковИгорь Кастюкевич
 
 
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