Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине
Белый дом: нельзя сказать, что США не будут участвовать в саммите в Швейцарии
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение их приверженность Украине.
"Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он добавил, что администрация США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, активно участвует в продвижении так называемой "формулы мира", которую предлагает Владимир Зеленский, и работают с другими странами над ее переводом в практическую плоскость.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. РФ там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.