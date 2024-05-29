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Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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22:08 29.05.2024 (обновлено: 00:51 30.05.2024)
https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html
Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине
Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине
Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-29T22:08
2024-05-30T00:51
в мире
сша
москва
швейцария
джон кирби
энтони блинкен
джейк салливан
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение их приверженность Украине. "Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что администрация США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, активно участвует в продвижении так называемой "формулы мира", которую предлагает Владимир Зеленский, и работают с другими странами над ее переводом в практическую плоскость. Ранее агентство Блумберг сообщало, что президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. РФ там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html
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в мире, сша, москва, швейцария, джон кирби, энтони блинкен, джейк салливан, администрация президента сша, украина
В мире, США, Москва, Швейцария, Джон Кирби, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Администрация президента США, Украина
Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине

Белый дом: нельзя сказать, что США не будут участвовать в саммите в Швейцарии

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение их приверженность Украине.
"Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
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Он добавил, что администрация США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, активно участвует в продвижении так называемой "формулы мира", которую предлагает Владимир Зеленский, и работают с другими странами над ее переводом в практическую плоскость.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. РФ там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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