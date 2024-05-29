https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html

Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине

Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Белый дом не смог назвать состав делегации на саммит по Украине

Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-29T22:08

2024-05-29T22:08

2024-05-30T00:51

в мире

сша

москва

швейцария

джон кирби

энтони блинкен

джейк салливан

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Белый дом пока готов не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" в Швейцарии, но выразил уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение их приверженность Украине. "Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что администрация США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, активно участвует в продвижении так называемой "формулы мира", которую предлагает Владимир Зеленский, и работают с другими странами над ее переводом в практическую плоскость. Ранее агентство Блумберг сообщало, что президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. РФ там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html

https://ria.ru/20240429/peregovory-1943049270.html

сша

москва

швейцария

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, москва, швейцария, джон кирби, энтони блинкен, джейк салливан, администрация президента сша, украина