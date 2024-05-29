https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html

РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета

РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета - РИА Новости, 29.05.2024

РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета

РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:23

2024-05-29T12:23

2024-05-29T13:15

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании."Мы обновили приложение "РЖД Пассажирам", добавив новые опции. Например, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", — пояснили в "Российских железных дорогах".Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что такая опция есть только в приложении на платформе Android, в утилите для iOS этого нет. В веб-приложении и на сайте пока подобные инновации тоже отсутствуют, но планируются.Замгендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД во втором полугодии 2024-го планируют начать показывать информацию о перевозимых в поездах животных при покупке билета и в гаджетах проводников.

https://ria.ru/20240527/tyuleni-1948712655.html

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