Рейтинг@Mail.ru
РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:23 29.05.2024 (обновлено: 13:15 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html
РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета
РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета - РИА Новости, 29.05.2024
РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета
РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:23
2024-05-29T13:15
хорошие новости
экономика
технологии
ржд
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании."Мы обновили приложение "РЖД Пассажирам", добавив новые опции. Например, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", — пояснили в "Российских железных дорогах".Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что такая опция есть только в приложении на платформе Android, в утилите для iOS этого нет. В веб-приложении и на сайте пока подобные инновации тоже отсутствуют, но планируются.Замгендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД во втором полугодии 2024-го планируют начать показывать информацию о перевозимых в поездах животных при покупке билета и в гаджетах проводников.
https://ria.ru/20240527/tyuleni-1948712655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e0ca14cdf221775c6106a05eff4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, ржд, хорошие новости
Хорошие новости, Экономика, Технологии, РЖД, Хорошие новости
РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при оформлении ж/д билета

РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку питомца в билете

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО "РЖД"
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стенд ОАО "РЖД". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД добавили в мобильное приложение возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в поезд дальнего следования, сообщили в компании.
"Мы обновили приложение "РЖД Пассажирам", добавив новые опции. Например, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", — пояснили в "Российских железных дорогах".
Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что такая опция есть только в приложении на платформе Android, в утилите для iOS этого нет. В веб-приложении и на сайте пока подобные инновации тоже отсутствуют, но планируются.

Приложение "РЖД Пассажирам" в начале декабря 2023 года удалили из App Store, но уже установленные версии работают. Утилита на платформе Android остается доступной для скачивания, поэтому компания делает там обновления.

Замгендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД во втором полугодии 2024-го планируют начать показывать информацию о перевозимых в поездах животных при покупке билета и в гаджетах проводников.
Пятерых спасенных в апреле серых тюленят выпустили в Финский залив
Пятерых спасенных в апреле тюленят выпустили в Финский залив после лечения
27 мая, 17:24
 
Хорошие новостиЭкономикаТехнологииРЖДХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала