https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949090839.html

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД

В Москве не исключают, что Вашингтон на каком-то этапе может ввести торговое эмбарго на весь российский экспорт, будет противостоять этому и искать новые рынки... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:00

2024-05-29T12:00

2024-05-29T12:52

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сергей рябков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что Вашингтон на каком-то этапе может ввести торговое эмбарго на весь российский экспорт, будет противостоять этому и искать новые рынки сбыта своей продукции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", - сказал Рябков журналистам. "А вторая сторона этого дела - это внедрение в дискурс, в повестку дня, неких вопросов, которые по прошествии времени могут начать обретать конкретные практические очертания. Эта технология практикуется в США десятилетиями, если не сказать столетиями, и в самых разных областях. От появления таких идей, которые кажутся нереальными до их воплощения, не такое большое проходит время. Так что я не могу исключить, что нечто подобное на каком-то этапе будет реализовано", - пояснил он. По словам Рябкова, в России уже давно наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки, в бизнес-кругах сложилось понимание, что США недоговороспособны. "Исходя из этого, мы осуществляем определенную страховочную работу, если хотите, подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции. В общем, это все часть игры на ослабление России. Мы это понимаем, экономический блок и наши бизнес-структуры будут этому противостоять, причем противостоять в практическом плане", - заявил он.

https://ria.ru/20240514/gosdep-1945959983.html

https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html

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сша, россия, москва, сергей рябков