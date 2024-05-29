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Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
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12:00 29.05.2024 (обновлено: 12:52 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949090839.html
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД
В Москве не исключают, что Вашингтон на каком-то этапе может ввести торговое эмбарго на весь российский экспорт, будет противостоять этому и искать новые рынки... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:00
2024-05-29T12:52
сша
россия
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что Вашингтон на каком-то этапе может ввести торговое эмбарго на весь российский экспорт, будет противостоять этому и искать новые рынки сбыта своей продукции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", - сказал Рябков журналистам. "А вторая сторона этого дела - это внедрение в дискурс, в повестку дня, неких вопросов, которые по прошествии времени могут начать обретать конкретные практические очертания. Эта технология практикуется в США десятилетиями, если не сказать столетиями, и в самых разных областях. От появления таких идей, которые кажутся нереальными до их воплощения, не такое большое проходит время. Так что я не могу исключить, что нечто подобное на каком-то этапе будет реализовано", - пояснил он. По словам Рябкова, в России уже давно наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки, в бизнес-кругах сложилось понимание, что США недоговороспособны. "Исходя из этого, мы осуществляем определенную страховочную работу, если хотите, подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции. В общем, это все часть игры на ослабление России. Мы это понимаем, экономический блок и наши бизнес-структуры будут этому противостоять, причем противостоять в практическом плане", - заявил он.
https://ria.ru/20240514/gosdep-1945959983.html
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сша, россия, москва, сергей рябков
США, Россия, Москва, Сергей Рябков
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявили в МИД

Рябков: Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США на экспорт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что Вашингтон на каком-то этапе может ввести торговое эмбарго на весь российский экспорт, будет противостоять этому и искать новые рынки сбыта своей продукции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", - сказал Рябков журналистам.
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"А вторая сторона этого дела - это внедрение в дискурс, в повестку дня, неких вопросов, которые по прошествии времени могут начать обретать конкретные практические очертания. Эта технология практикуется в США десятилетиями, если не сказать столетиями, и в самых разных областях. От появления таких идей, которые кажутся нереальными до их воплощения, не такое большое проходит время. Так что я не могу исключить, что нечто подобное на каком-то этапе будет реализовано", - пояснил он.
По словам Рябкова, в России уже давно наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки, в бизнес-кругах сложилось понимание, что США недоговороспособны.
"Исходя из этого, мы осуществляем определенную страховочную работу, если хотите, подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции. В общем, это все часть игры на ослабление России. Мы это понимаем, экономический блок и наши бизнес-структуры будут этому противостоять, причем противостоять в практическом плане", - заявил он.
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В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
15 апреля, 12:06
 
СШАРоссияМоскваСергей Рябков
 
 
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