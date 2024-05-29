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Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием - РИА Новости, 29.05.2024
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11:43 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949087432.html
Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием
Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием - РИА Новости, 29.05.2024
Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием
Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:43
2024-05-29T11:43
белоруссия
россия
восточная европа
сергей рябков
минск
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного Государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности. Во-вторых, у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере, поэтому конкретно при проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит, в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы включения своих стран в эту программу", - сказал он журналистам.
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россия
восточная европа
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белоруссия, россия, восточная европа, сергей рябков, минск, безопасность
Белоруссия, Россия, Восточная Европа, Сергей Рябков, Минск, Безопасность
Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием

Рябков: участие Минска в учениях с ядерным оружием не нарушает ДНЯО

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного Государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности. Во-вторых, у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере, поэтому конкретно при проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит, в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы включения своих стран в эту программу", - сказал он журналистам.
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БелоруссияРоссияВосточная ЕвропаСергей РябковМинскБезопасность
 
 
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