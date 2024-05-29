https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949087432.html

Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием

Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием - РИА Новости, 29.05.2024

Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием

Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:43

2024-05-29T11:43

2024-05-29T11:43

белоруссия

россия

восточная европа

сергей рябков

минск

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного Государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности. Во-вторых, у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере, поэтому конкретно при проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит, в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы включения своих стран в эту программу", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240522/nyt-1947580675.html

белоруссия

россия

восточная европа

минск

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Дарья Буймова

белоруссия, россия, восточная европа, сергей рябков, минск, безопасность