https://ria.ru/20240529/rspp-1949027657.html
Назван победитель за вклад в развитие территорий на конкурсе РСПП
Назван победитель за вклад в развитие территорий на конкурсе РСПП - РИА Новости, 29.05.2024
Назван победитель за вклад в развитие территорий на конкурсе РСПП
Подведены итоги конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2023", СУЭК объявлена... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:00
2024-05-29T07:00
2024-05-29T07:00
экономика
дальний восток
сибирская угольная энергетическая компания
российский союз промышленников и предпринимателей
фосагро
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Подведены итоги конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2023", СУЭК объявлена победителем в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий", сообщает пресс-служба компании.Каждый год компания реализует на территориях присутствия более 100 социальных и экологических проектов в сфере молодежной занятости, благоустройства, поддержки волонтерских инициатив, медицины и спорта, социального предпринимательства, озеленения и рекультивации. Благодаря этим проектам около 170 тысяч человек в малых городах Сибири и Дальнего Востока получили доступ к новым услугам, улучшили бытовые условия и разнообразили свой досуг.Новые парки, стадионы, центры культуры, детские студии и кружки не только изменили облик территорий присутствия компании, но и сформировали новые стимулы их развития. Вклад компании в улучшение качества жизни получил высокую оценку экспертов и принес ей победу в конкурсе.Как сообщается на сайте РСПП, в число победителей конкурса также вошли – ПАО "ФосАгро", АО "Пигмент", ООО "Группа Орсинтез", ПАО "Макрон", компания "Металлоинвест", Еврохим и другие. Эти компании оказались среди победителей в различных номинациях.
https://ria.ru/20240515/shokhin-1946194429.html
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экономика, дальний восток, сибирская угольная энергетическая компания, российский союз промышленников и предпринимателей, фосагро
Экономика, Дальний Восток, Сибирская угольная энергетическая компания, Российский союз промышленников и предпринимателей, ФосАгро