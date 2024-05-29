https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html

Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД

Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024

Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД

Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:24

2024-05-29T11:24

2024-05-29T11:31

россия

москва

нато

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Объявление о том, что соответствующие исследовательские работы и комплекс мероприятий по подготовке к созданию таких систем, было сделано несколько лет назад. Мы не теряли время. И я думаю, что все более агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, нато, безопасность