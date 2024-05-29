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Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
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11:24 29.05.2024 (обновлено: 11:31 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД
Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:24
2024-05-29T11:31
россия
москва
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Объявление о том, что соответствующие исследовательские работы и комплекс мероприятий по подготовке к созданию таких систем, было сделано несколько лет назад. Мы не теряли время. И я думаю, что все более агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html
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россия, москва, нато, безопасность
Россия, Москва, НАТО, Безопасность
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД

Рябков: агрессивные проявления НАТО могут ускорить производство Россией РСМД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Объявление о том, что соответствующие исследовательские работы и комплекс мероприятий по подготовке к созданию таких систем, было сделано несколько лет назад. Мы не теряли время. И я думаю, что все более агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", - сказал Рябков журналистам.
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