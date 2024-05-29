https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД
Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:24
2024-05-29T11:24
2024-05-29T11:31
россия
москва
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агрессивные планы НАТО в отношении России могут "уплотнить" график создания и возможного развертывания Москвой ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Объявление о том, что соответствующие исследовательские работы и комплекс мероприятий по подготовке к созданию таких систем, было сделано несколько лет назад. Мы не теряли время. И я думаю, что все более агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, нато, безопасность
Россия, Москва, НАТО, Безопасность
Россия может ускорить производство РСМД из-за агрессии НАТО, заявили в МИД
Рябков: агрессивные проявления НАТО могут ускорить производство Россией РСМД