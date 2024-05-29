Конфликт на Украине развенчал один из главных мифов о США, пишут СМИ
RS: конфликт на Украине развенчал миф о превосходстве оружия США
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине, в ходе которого ВС России быстро научились справляться со сложным и дорогим западным оружием, развенчал миф о превосходстве ВПК США, пишет онлайн-издание Responsible Statecraft.
"Критики уже давно отмечают, что наша одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, количество которых к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью. Более того, они наверняка потерпят неудачу в бою из-за того, что военные попросту не заинтересованы в должных тестах. Однако неумолимые боевые испытания в конфликте на Украине доказали абсолютную правоту критиков", — говорится в статье.
Авторы материала перечисляют вооружения, на которых возлагали большие надежды, не оправдавшиеся по вышеупомянутым причинам. Среди них — беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777, управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur, РСЗО HIMARS, бомбы с GPS-наведением и беспилотники с искусственным интеллектом Skydio.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, — пять из 31 танка уже потеряны в результате атак ВС России.
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