https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин
Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:38
2024-05-29T16:38
2024-05-29T16:48
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил президент России Владимир Путин."Убежден, несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас, тем не менее, есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного долгосрочного комплексного развития России, наших территорий, регионов, населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин
Путин: у России есть ресурсы и кадры для реализации намеченных планов развития