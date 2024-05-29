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У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024
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16:38 29.05.2024 (обновлено: 16:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин
Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:38
2024-05-29T16:48
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил президент России Владимир Путин."Убежден, несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас, тем не менее, есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного долгосрочного комплексного развития России, наших территорий, регионов, населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин

Путин: у России есть ресурсы и кадры для реализации намеченных планов развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил президент России Владимир Путин.
"Убежден, несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас, тем не менее, есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного долгосрочного комплексного развития России, наших территорий, регионов, населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета
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РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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