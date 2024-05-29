https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html

У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин

У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024

У России есть все ресурсы для реализации намеченных планов, заявил Путин

Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:38

2024-05-29T16:38

2024-05-29T16:48

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию, заявил президент России Владимир Путин."Убежден, несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас, тем не менее, есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного долгосрочного комплексного развития России, наших территорий, регионов, населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин