https://ria.ru/20240529/rafakh-1949042752.html

Экс-глава МИД Ирана назвал удар Израиля по лагерю в Рафахе намеренным

Экс-глава МИД Ирана назвал удар Израиля по лагерю в Рафахе намеренным - РИА Новости, 29.05.2024

Экс-глава МИД Ирана назвал удар Израиля по лагерю в Рафахе намеренным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно атаковал с воздуха лагерь для перемещенных лиц в городе Рафах сектора Газа, он не может избежать наказания за... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:00

2024-05-29T07:00

2024-05-29T07:00

в мире

рафах (провинция)

израиль

иран

биньямин нетаньяху

мохаммад джавад зариф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно атаковал с воздуха лагерь для перемещенных лиц в городе Рафах сектора Газа, он не может избежать наказания за очередной акт геноцида, прикрываясь незнанием, заявил экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Нетаньяху сознательно и намеренно приступил к операции в Рафахе, несмотря на все предупреждения мирового сообщества о ее разрушительных гуманитарных последствиях. Он не может сослаться на незнание и избежать наказания за еще один акт геноцида. Мир смотрит", - написал Зариф на своей странице в соцсети Х. Экс-министр иностранных дел Ирана отметил, что вопреки словам израильского премьера, его удар по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе не был "трагическим инцидентом", поскольку "его собственная армия заявила, что это была преднамеренная атака". Зариф подчеркнул, что "обгоревшие тела женщин и детей в палатках, а также заставляющее содрогнуться изображение обезглавленного ребенка свидетельствуют об этом недавнем преступлении против человечества". Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".

https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html

https://ria.ru/20240527/netanyakhu-1948759729.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), израиль, иран, биньямин нетаньяху, мохаммад джавад зариф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году