https://ria.ru/20240529/putin-1949210539.html

Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024

Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:16

2024-05-29T19:16

2024-05-29T19:16

общество

россия

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html

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общество, россия, белгородская область, владимир путин