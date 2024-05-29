Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949210539.html
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:16
2024-05-29T19:16
общество
россия
белгородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи под Белгородом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
21 мая, 20:32
 
ОбществоРоссияБелгородская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала