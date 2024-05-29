https://ria.ru/20240529/putin-1949210539.html
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:16
2024-05-29T19:16
2024-05-29T19:16
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белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.
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общество, россия, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин наградил коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи под Белгородом
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.