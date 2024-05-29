https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html

Власти должны работать, как на линии фронта, заявил Путин

Власти должны работать, как на линии фронта, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024

Власти должны работать, как на линии фронта, заявил Путин

Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными, в современных условиях по-другому работать нельзя, заявил президент России... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:30

2024-05-29T18:30

2024-05-29T18:47

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными, в современных условиях по-другому работать нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой поставили. В современных условиях по-другому работать нельзя", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия