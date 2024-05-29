https://ria.ru/20240529/putin-1949196141.html
Путин поручил до 1 сентября согласовать нацпроекты с регионами и комиссиями
Путин поручил до 1 сентября согласовать нацпроекты с регионами и комиссиями - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил до 1 сентября согласовать нацпроекты с регионами и комиссиями
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 сентября национальные проекты в России должны быть полностью согласованы с регионами и комиссиями Госсовета. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:29
2024-05-29T18:29
2024-05-29T18:37
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 сентября национальные проекты в России должны быть полностью согласованы с регионами и комиссиями Госсовета."К 1 сентября мы должны иметь полностью согласованные с регионами и с Госсоветом национальные проекты, которые затем будут представлены на рассмотрение в совет по стратегическому развитию", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/putin-1949197421.html
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владимир путин, россия
Путин поручил до 1 сентября согласовать нацпроекты с регионами и комиссиями
Путин: к 1 сентября нацпроекты должны быть полностью согласованы