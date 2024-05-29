https://ria.ru/20240529/putin-1949170554.html

Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов

Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в деталях проработать финансовую часть новых национальных проектов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:40

2024-05-29T16:40

2024-05-29T17:03

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в деталях проработать финансовую часть новых национальных проектов."Нужно в деталях проработать и финансовую часть, напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html

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россия, владимир путин