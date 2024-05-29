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Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
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16:40 29.05.2024 (обновлено: 17:03 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949170554.html
Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов
Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в деталях проработать финансовую часть новых национальных проектов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:40
2024-05-29T17:03
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в деталях проработать финансовую часть новых национальных проектов."Нужно в деталях проработать и финансовую часть, напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов

Путин: нужно в деталях проработать финансовую часть новых нацпроектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно в деталях проработать финансовую часть новых национальных проектов.
"Нужно в деталях проработать и финансовую часть, напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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