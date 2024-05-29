https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html

Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета

Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета

Новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:39

2024-05-29T16:39

2024-05-29T17:04

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета, заявил президент России Владимир Путин"До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество