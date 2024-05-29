https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html
Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета
Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета
Новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:39
2024-05-29T16:39
2024-05-29T17:04
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949173734_58:0:3699:2048_1920x0_80_0_0_c3be25e9f766c2d6a0a961aca804f630.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой до конца лета, заявил президент России Владимир Путин"До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949173734_513:0:3244:2048_1920x0_80_0_0_65a0dc3954d95c72419dc42bfbf0ee30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета
Путин поручил составить и скоординировать новые нацпроекты до конца лета