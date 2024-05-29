https://ria.ru/20240529/putin-1949169840.html

Расходы на нацпроекты станут ядром расходов бюджета, заявил Путин

Расходы на нацпроекты станут ядром расходов бюджета, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024

Расходы на нацпроекты станут ядром расходов бюджета, заявил Путин

Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:38

2024-05-29T16:38

2024-05-29T16:47

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию."Да, в дальнейшем проекты, конечно же, будут дополняться новыми инициативами. Жизнь будет вносить свои коррективы, это естественно, но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170178.html

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владимир путин, экономика, россия