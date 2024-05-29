https://ria.ru/20240529/putin-1949169724.html

Путин поставил в пример властям напряженную работу военных на линии фронта

Путин поставил в пример властям напряженную работу военных на линии фронта - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поставил в пример властям напряженную работу военных на линии фронта

Властям надо работать так же напряженно, как работают российские военные на линии фронта, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:37

2024-05-29T16:37

2024-05-29T17:24

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Властям надо работать так же напряженно, как работают российские военные на линии фронта, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию."Мы все вместе, все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта", — подчеркнул он.Российский лидер указал, что работать надо постоянно и напряженно, при этом понимая, в каком моменте своей истории сейчас находится Россия. И именно исходя из этого представители власти должны выстраивать цели, задачи и сам стиль работы."Мы с вами знаем, у всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать", — напомнил Путин.Президент поручил составить и скоординировать между собой новые национальные проекты до конца лета. При этом он отметил, что в дальнейшем они будут пополняться дополнительными инициативами."Жизнь будет вносить свои коррективы, это естественно, но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти", — сказал Путин.Российский лидер также подчеркнул, что нужно в деталях проработать финансовую часть нацпроектов.Кроме того, глава государства указал, что содержательная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а на местах — в регионах, в городах и поселках страны. Он попросил членов правительства внимательно проанализировать предложения субъектов по подготовке новых нацпроектов и, по существу, нацелить министерства на активное привлечение к работе регионов, общества и бизнеса."Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", — добавил Путин.Глава государства призвал участников совещания исходить из этих принципиальных соображений.Он также напомнил, что главный приоритет развития страны — сбережение народа и благополучие российских семей.

https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html

https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944363223.html

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владимир путин, политика, россия