https://ria.ru/20240529/putin-1949169610.html
Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета
Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета - РИА Новости, 29.05.2024
Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета
Президент РФ Владимир Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе технологического суверенитета России. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:37
2024-05-29T16:37
2024-05-29T16:47
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе технологического суверенитета России."И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета
Путин заявил о важности технологического суверенитета для устойчивости экономики
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе технологического суверенитета России.
"И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.