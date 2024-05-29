https://ria.ru/20240529/putin-1949169610.html

Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета

Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета - РИА Новости, 29.05.2024

Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета

Президент РФ Владимир Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе технологического суверенитета России. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:37

2024-05-29T16:37

2024-05-29T16:47

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе технологического суверенитета России."И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия