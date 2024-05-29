https://ria.ru/20240529/putin-1949168291.html

Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России

Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России - РИА Новости, 29.05.2024

Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России

Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:32

2024-05-29T16:32

2024-05-29T16:41

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ."О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/vstrecha-1949170274.html

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россия, общество, владимир путин