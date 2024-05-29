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Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России - РИА Новости, 29.05.2024
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16:32 29.05.2024 (обновлено: 16:41 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949168291.html
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России
Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:41
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ."О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России

Путин: сбережение народа и благополучие россиян – главный приоритет развития РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ.
"О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями
16:39
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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