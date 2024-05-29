https://ria.ru/20240529/putin-1949168291.html
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России
Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:41
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948966326_0:58:3186:1850_1920x0_80_0_0_ccd1178c0548dc1bba7f239cc4180bdb.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ."О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20240529/vstrecha-1949170274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948966326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_85670e9ff41c24c0467eb9b372b08aae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития России
Путин: сбережение народа и благополучие россиян – главный приоритет развития РФ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российский семей главным приоритетом развития РФ.
"О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха", - сказал он на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.