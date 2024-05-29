https://ria.ru/20240529/putin-1949138091.html
Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина
Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина - РИА Новости, 29.05.2024
Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина
Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:30
2024-05-29T16:30
2024-05-29T16:30
политика
россия
владимир путин
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Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
россия
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LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина
Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
2024-05-29T16:30
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PT1S
Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.