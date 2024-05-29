https://ria.ru/20240529/putin-1949138091.html

Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина

Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина - РИА Новости, 29.05.2024

Заседание Совета по стратегическому развитию с участием Путина

Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:30

2024-05-29T16:30

2024-05-29T16:30

политика

россия

владимир путин

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Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

россия

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2024

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LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам LIVE: Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 2024-05-29T16:30 true PT1S

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политика, россия, владимир путин, видео