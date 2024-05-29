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Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы - РИА Новости, 29.05.2024
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14:54 29.05.2024 (обновлено: 15:05 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949136632.html
Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы
Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:54
2024-05-29T15:05
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.Закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе внесено корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
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владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы

Путин подписал закон о лимите в сто тысяч рублей на разовые банковские переводы

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
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Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
Закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе внесено корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
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