https://ria.ru/20240529/putin-1949136632.html

Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы

Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон о лимите на разовые банковские переводы

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:54

2024-05-29T14:54

2024-05-29T15:05

владимир путин

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.Закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе внесено корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

https://ria.ru/20240523/sberbank-1947776070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, экономика, россия, технологии