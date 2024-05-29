https://ria.ru/20240529/putin-1949128304.html

В России создадут реестр должников по алиментам

В России создадут реестр должников по алиментам - РИА Новости, 29.05.2024

В России создадут реестр должников по алиментам

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам, соответствующий документ разместили на сайте... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:26

2024-05-29T14:26

2024-05-29T15:05

общество

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В октябре прошлого года правительство внесло в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Кроме того, в список включат неплательщиков, находящихся в розыске.В пояснительной записке указывалось, что законопроект разработали для "создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия" на неплательщиков алиментов.Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования.О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.Как отмечал на прошлой неделе замглавы Минюста Андрей Логинов, в этом реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это мера дополнительного морального воздействия на должников за их "недостойное поведение": речь будет идти о тех, кого уже разыскивают, либо о тех, кого привлекают по "соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату".

https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20231121/sud-1910819607.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)