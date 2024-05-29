Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949128130.html
Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя
Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота алкоголя. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:26
2024-05-29T14:26
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946687377_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_8c14af7fa3e36dbc413320aa787a4770.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для их незаконных производства и (или) оборота, подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ. Также закон дополняется нормой о том, что к материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации указанных вещественных доказательств, также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Документ был разработан в целях оптимизации процедуры хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и предметов, используемых для их производства и оборота, а также в целях сокращения расходов средств федерального бюджета, выделяемых на их хранение, отмечали в бюджетном комитете СФ. "Законом предусматривается, что после проведения необходимых исследований эта продукция и предметы будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ. Соответствующее ходатайство будет возбуждаться следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов", - уточняли сенаторы.
https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949127545.html
https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946687377_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_d169f3fbba0876f3c36ffd9b365e3172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя

Путин подписал закон об уничтожении изъятого из незаконного оборота алкоголя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота алкоголя.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Мужчина наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"
14 февраля, 08:31
В соответствии с документом, изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для их незаконных производства и (или) оборота, подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ.
Также закон дополняется нормой о том, что к материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации указанных вещественных доказательств, также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных
14:24
Документ был разработан в целях оптимизации процедуры хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и предметов, используемых для их производства и оборота, а также в целях сокращения расходов средств федерального бюджета, выделяемых на их хранение, отмечали в бюджетном комитете СФ.
"Законом предусматривается, что после проведения необходимых исследований эта продукция и предметы будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ. Соответствующее ходатайство будет возбуждаться следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов", - уточняли сенаторы.
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам
11 марта, 15:18
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала