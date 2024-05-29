https://ria.ru/20240529/putin-1949128130.html

Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя

Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон о хранении контрафактного алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота алкоголя. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:26

2024-05-29T14:26

2024-05-29T14:26

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для их незаконных производства и (или) оборота, подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ. Также закон дополняется нормой о том, что к материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации указанных вещественных доказательств, также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Документ был разработан в целях оптимизации процедуры хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и предметов, используемых для их производства и оборота, а также в целях сокращения расходов средств федерального бюджета, выделяемых на их хранение, отмечали в бюджетном комитете СФ. "Законом предусматривается, что после проведения необходимых исследований эта продукция и предметы будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ. Соответствующее ходатайство будет возбуждаться следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов", - уточняли сенаторы.

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949127545.html

https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html

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россия, владимир путин