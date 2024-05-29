https://ria.ru/20240529/putin-1949115930.html
Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье
Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье - РИА Новости, 29.05.2024
Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье
Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру рассмотреть его просьбу о поддержке строительства и восстановления детских... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:52
2024-05-29T13:52
2024-05-29T13:52
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру рассмотреть его просьбу о поддержке строительства и восстановления детских лагерей после паводка. "Хотел бы, чтобы вы поддержали нас по строительству и восстановлению оздоровительных лагерей. Огромная просьба", - попросил глава региона в ходе встречи. Путин поинтересовался объемом финансирования, Паслер доложил, что на это потребуется шесть миллиардов рублей. "Письма мы направили. Можно ли эту историю рассмотреть?", - уточнил он. "Хорошо. Обязательно", - отреагировал президент.
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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье
Путин пообещал Паслеру рассмотреть просьбу о строительстве детских лагерей
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру рассмотреть его просьбу о поддержке строительства и восстановления детских лагерей после паводка.
"Хотел бы, чтобы вы поддержали нас по строительству и восстановлению оздоровительных лагерей. Огромная просьба", - попросил глава региона в ходе встречи.
Путин поинтересовался объемом финансирования, Паслер доложил, что на это потребуется шесть миллиардов рублей.
"Письма мы направили. Можно ли эту историю рассмотреть?", - уточнил он.
"Хорошо. Обязательно", - отреагировал президент.