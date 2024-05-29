https://ria.ru/20240529/putin-1949115930.html

Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье

Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье - РИА Новости, 29.05.2024

Путин пообещал рассмотреть просьбу о поддержке детских лагерей в Оренбуржье

Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру рассмотреть его просьбу о поддержке строительства и восстановления детских... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:52

2024-05-29T13:52

2024-05-29T13:52

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру рассмотреть его просьбу о поддержке строительства и восстановления детских лагерей после паводка. "Хотел бы, чтобы вы поддержали нас по строительству и восстановлению оздоровительных лагерей. Огромная просьба", - попросил глава региона в ходе встречи. Путин поинтересовался объемом финансирования, Паслер доложил, что на это потребуется шесть миллиардов рублей. "Письма мы направили. Можно ли эту историю рассмотреть?", - уточнил он. "Хорошо. Обязательно", - отреагировал президент.

https://realty.ria.ru/20240529/pereselenie-1949109938.html

россия

оренбургская область

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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024