https://ria.ru/20240529/putin-1949108530.html

Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков

Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков - РИА Новости, 29.05.2024

Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков

Работа по ликвидации последствий паводков в Оренбургской области идет, но есть вопрос с детским отдыхом, пострадало много учреждений, заявил в среду президент... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:22

2024-05-29T13:22

2024-05-29T13:25

оренбургская область

россия

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Работа по ликвидации последствий паводков в Оренбургской области идет, но есть вопрос с детским отдыхом, пострадало много учреждений, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. На встрече президент предложил начать с самого острого вопроса - с паводков. "Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее, есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей. Что планируется в этой связи сделать?" - спросил Путин.

https://ria.ru/20240529/putin-1949106385.html

оренбургская область

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оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024