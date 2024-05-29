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Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков
Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков - РИА Новости, 29.05.2024
Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков
Работа по ликвидации последствий паводков в Оренбургской области идет, но есть вопрос с детским отдыхом, пострадало много учреждений, заявил в среду президент... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:22
2024-05-29T13:22
2024-05-29T13:25
оренбургская область
россия
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Работа по ликвидации последствий паводков в Оренбургской области идет, но есть вопрос с детским отдыхом, пострадало много учреждений, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. На встрече президент предложил начать с самого острого вопроса - с паводков. "Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее, есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей. Что планируется в этой связи сделать?" - спросил Путин.
https://ria.ru/20240529/putin-1949106385.html
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оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин обсудил с губернатором Оренбуржья детский отдых после паводков
Путин: ликвидация последствий паводков идет, но есть вопрос с детским отдыхом