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Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом - РИА Новости, 29.05.2024
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13:17 29.05.2024 (обновлено: 13:19 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949106385.html
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом
Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:17
2024-05-29T13:19
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе."Начнем с самого острого вопроса, с паводков", - сказал президент в начале встречи.
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оренбургская область
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оренбургская область, владимир путин, денис паслер, россия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом

Путин на встрече с губернатором Оренбуржья Паслером предложил обсудить паводки

© РИА Новости / Максим БлиновПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе.
"Начнем с самого острого вопроса, с паводков", - сказал президент в начале встречи.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка
22 мая, 17:56
 
Оренбургская областьВладимир ПутинДенис ПаслерРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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