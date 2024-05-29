https://ria.ru/20240529/putin-1949106385.html

Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом

Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом - РИА Новости, 29.05.2024

Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом

Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:17

2024-05-29T13:17

2024-05-29T13:19

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

россия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе."Начнем с самого острого вопроса, с паводков", - сказал президент в начале встречи.

https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html

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оренбургская область, владимир путин, денис паслер, россия, наводнения в россии — 2024