https://ria.ru/20240529/putin-1949106385.html
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом
Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:17
2024-05-29T13:17
2024-05-29T13:19
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с темы восстановления от последствий паводков в регионе."Начнем с самого острого вопроса, с паводков", - сказал президент в начале встречи.
https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html
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оренбургская область, владимир путин, денис паслер, россия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин назвал тему паводков в Оренбургской области острым вопросом
Путин на встрече с губернатором Оренбуржья Паслером предложил обсудить паводки