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Путин встретился с губернатором Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024
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13:12 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949105465.html
Путин встретился с губернатором Оренбургской области
Путин встретился с губернатором Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024
Путин встретился с губернатором Оренбургской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:12
2024-05-29T13:12
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам. Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.
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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Путин встретился с губернатором Оренбургской области Паслером

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.
Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам.
Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка
22 мая, 17:56
 
РоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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