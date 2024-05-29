https://ria.ru/20240529/putin-1949105465.html

Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Путин встретился с губернатором Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024

Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:12

2024-05-29T13:12

2024-05-29T13:12

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам. Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.

https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html

россия

оренбургская область

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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024