Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма
Путин поручил до 1 августа разработать улучшения транспорта в Крыму
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма в Крыму, следует из перечня поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - говорится в перечне поручений.
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Кроме того, Путин поручил подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск", определить сроки реализации мероприятий, объем и источники их финансирования при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей.
При участии исполнительных органов Дагестана правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на строительство подъездных дорог для курорта "Каспийский прибрежный кластер".
Президент поручил принять решения о реконструкции причальных сооружений в порту Байкал, создании инфраструктуры для приема сточных вод с судов и организации зимней стоянки для больших судов.
Также Путин поручил реконструировать автомобильную дорогу "Иркутск - Листвянка" Байкальского тракта для организации четырехполосного движения и участка автомобильной дороги Р-258 "Байкал" от Иркутска до Байкальска с учетом возможного строительства автодорожных обходов населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.