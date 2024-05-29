https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html

Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма

Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:11

2024-05-29T13:11

2024-05-29T14:39

туризм

республика крым

россия

владимир путин

михаил мишустин

жкх

байкальск

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма в Крыму, следует из перечня поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - говорится в перечне поручений.Кроме того, Путин поручил подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск", определить сроки реализации мероприятий, объем и источники их финансирования при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей.При участии исполнительных органов Дагестана правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на строительство подъездных дорог для курорта "Каспийский прибрежный кластер".Президент поручил принять решения о реконструкции причальных сооружений в порту Байкал, создании инфраструктуры для приема сточных вод с судов и организации зимней стоянки для больших судов.Также Путин поручил реконструировать автомобильную дорогу "Иркутск - Листвянка" Байкальского тракта для организации четырехполосного движения и участка автомобильной дороги Р-258 "Байкал" от Иркутска до Байкальска с учетом возможного строительства автодорожных обходов населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html

https://ria.ru/20240529/peskov-1949100701.html

республика крым

россия

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республика крым, россия, владимир путин, михаил мишустин, жкх, байкальск