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Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма - РИА Новости, 29.05.2024
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Туризм
 
13:11 29.05.2024 (обновлено: 14:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html
Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма
Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:11
2024-05-29T14:39
туризм
республика крым
россия
владимир путин
михаил мишустин
жкх
байкальск
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма в Крыму, следует из перечня поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - говорится в перечне поручений.Кроме того, Путин поручил подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск", определить сроки реализации мероприятий, объем и источники их финансирования при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей.При участии исполнительных органов Дагестана правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на строительство подъездных дорог для курорта "Каспийский прибрежный кластер".Президент поручил принять решения о реконструкции причальных сооружений в порту Байкал, создании инфраструктуры для приема сточных вод с судов и организации зимней стоянки для больших судов.Также Путин поручил реконструировать автомобильную дорогу "Иркутск - Листвянка" Байкальского тракта для организации четырехполосного движения и участка автомобильной дороги Р-258 "Байкал" от Иркутска до Байкальска с учетом возможного строительства автодорожных обходов населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html
https://ria.ru/20240529/peskov-1949100701.html
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республика крым, россия, владимир путин, михаил мишустин, жкх, байкальск
Туризм, Республика Крым, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ЖКХ, Байкальск
Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма

Путин поручил до 1 августа разработать улучшения транспорта в Крыму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры для развития туризма в Крыму, следует из перечня поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - говорится в перечне поручений.
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Кроме того, Путин поручил подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск", определить сроки реализации мероприятий, объем и источники их финансирования при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей.
При участии исполнительных органов Дагестана правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на строительство подъездных дорог для курорта "Каспийский прибрежный кластер".
Президент поручил принять решения о реконструкции причальных сооружений в порту Байкал, создании инфраструктуры для приема сточных вод с судов и организации зимней стоянки для больших судов.
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Также Путин поручил реконструировать автомобильную дорогу "Иркутск - Листвянка" Байкальского тракта для организации четырехполосного движения и участка автомобильной дороги Р-258 "Байкал" от Иркутска до Байкальска с учетом возможного строительства автодорожных обходов населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ТуризмРеспублика КрымРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЖКХБайкальск
 
 
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