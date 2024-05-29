https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html

Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов

Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов

Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:07

2024-05-29T13:07

2024-05-29T14:00

владимир путин

туризм

россия

михаил мишустин

азовское море

запорожская область

балтийское море

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949112532_0:100:959:639_1920x0_80_0_0_afe63b2d3ba5dc476e4cf7de6827d8ce.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля."Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в публикации.Глава государства перечислил места отдыха на побережьях: Срок исполнения поручения — 1 ноября, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, президент дал указания:Агентству стратегических инициатив (АСИ) вместе с "Росконгрессом" поставили задачу содействовать производителям туристической экипировки и других подобных товаров.Путин также распорядился направлять минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на нацпроект по туризму.

https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html

https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html

https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html

россия

азовское море

запорожская область

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, михаил мишустин, азовское море, запорожская область, балтийское море, агентство стратегических инициатив (аси)