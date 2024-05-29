Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов
Путин поручил включить в нацпроект по туризму проект "Пять морей и озеро Байкал"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля.
"Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в публикации.
Глава государства перечислил места отдыха на побережьях:
- Азовского моря — курорт "Приморск" в Запорожской области;
- Балтийского моря — курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Петербурге;
- Каспийского моря — курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане;
- Черного моря — курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму;
- Японского моря — курорт "Приморье" в Приморском крае;
- озера Байкал — курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области.
Срок исполнения поручения — 1 ноября, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент дал указания:
- представить предложения по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму до 1 августа;
- создать единую цифровую платформу в сфере туризма до 1 сентября;
- разработать и утвердить дорожную карту по развитию автотуризма в районах прохождения трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток" до 1 декабря;
- утвердить федеральный проект по созданию продукции для туризма до 1 ноября.
Агентству стратегических инициатив (АСИ) вместе с "Росконгрессом" поставили задачу содействовать производителям туристической экипировки и других подобных товаров.
Путин также распорядился направлять минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на нацпроект по туризму.
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