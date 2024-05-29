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Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов - РИА Новости, 29.05.2024
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Туризм
 
13:07 29.05.2024 (обновлено: 14:00 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html
Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов
Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов
Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:07
2024-05-29T14:00
владимир путин
туризм
россия
михаил мишустин
азовское море
запорожская область
балтийское море
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля."Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в публикации.Глава государства перечислил места отдыха на побережьях: Срок исполнения поручения — 1 ноября, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, президент дал указания:Агентству стратегических инициатив (АСИ) вместе с "Росконгрессом" поставили задачу содействовать производителям туристической экипировки и других подобных товаров.Путин также распорядился направлять минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на нацпроект по туризму.
https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html
https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, азовское море, запорожская область, балтийское море, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Азовское море, Запорожская область, Балтийское море, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов

Путин поручил включить в нацпроект по туризму проект "Пять морей и озеро Байкал"

© Кавказ.РФКаспийский прибрежный кластер
Каспийский прибрежный кластер
© Кавказ.РФ
Каспийский прибрежный кластер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", сообщили на сайте Кремля.
"Правительству утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов", — говорится в публикации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин заявил, что туризм открывает перспективы развития для всех регионов
28 марта, 18:59
Глава государства перечислил места отдыха на побережьях:
  • Азовского моря — курорт "Приморск" в Запорожской области;
  • Балтийского моря — курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Петербурге;
  • Каспийского моря — курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане;
  • Черного моря — курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму;
  • Японского моря — курорт "Приморье" в Приморском крае;
  • озера Байкал — курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области.
Срок исполнения поручения — 1 ноября, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Вагон-ресторан обновленного туристического поезда Жемчужина Кавказа на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
На поезде по России. Новые маршруты и цены на туристические круизы
25 мая, 08:00
Кроме того, президент дал указания:
  • представить предложения по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму до 1 августа;
  • создать единую цифровую платформу в сфере туризма до 1 сентября;
  • разработать и утвердить дорожную карту по развитию автотуризма в районах прохождения трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток" до 1 декабря;
  • утвердить федеральный проект по созданию продукции для туризма до 1 ноября.
Агентству стратегических инициатив (АСИ) вместе с "Росконгрессом" поставили задачу содействовать производителям туристической экипировки и других подобных товаров.
Путин также распорядился направлять минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на нацпроект по туризму.
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены
5 мая, 08:00
 
ТуризмВладимир ПутинРоссияМихаил МишустинАзовское мореЗапорожская областьБалтийское мореАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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