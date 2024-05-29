https://ria.ru/20240529/pushilin-1949208196.html

Поставляемое ВСУ западное оружие не может поменять ситуацию, заявил Пушилин

Поставляемое ВСУ западное оружие не может поменять ситуацию, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2024

Поставляемое ВСУ западное оружие не может поменять ситуацию, заявил Пушилин

Поставляемое Киеву западное вооружение влияет на скорость освобождения территорий, но не может поменять ситуацию кардинально или стратегически, заявил глава ДНР РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:08

2024-05-29T19:08

2024-05-29T19:14

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Поставляемое Киеву западное вооружение влияет на скорость освобождения территорий, но не может поменять ситуацию кардинально или стратегически, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, то дальнобойное вооружение, которое поставляется странами Запада, конечно же, составляет определенные сложности в плане скорости освобождения территорий, в том числе Донецкой Народной Республики. Но при этом поменять кардинально или стратегически даже дальнобойное западное вооружение не в состоянии. Поэтому здесь вопрос времени", - сказал он журналистам. Пушилин подчеркнул, что недооценивать противника не стоит, но при этом стоит и реально смотреть на ситуацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html

https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей лавров, нато