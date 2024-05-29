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Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 29.05.2024 (обновлено: 18:51 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196938.html
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2024
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин
Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:32
2024-05-29T18:51
специальная военная операция на украине
россия
харьков
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи (освобождение Харькова - ред.) на данный момент не стоит. Но при этом стоит очень важный (вопрос - ред.) - обезопасить нашу территорию, территорию России. И конечно же, здесь вопрос о санитарной зоне, о которой также говорил наш президент", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html
россия
харьков
украина
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россия, харьков, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин

Пушилин: задачи освобождения Харькова не стоит, речь о создании санитарной зоны

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи (освобождение Харькова - ред.) на данный момент не стоит. Но при этом стоит очень важный (вопрос - ред.) - обезопасить нашу территорию, территорию России. И конечно же, здесь вопрос о санитарной зоне, о которой также говорил наш президент", - сказал Пушилин журналистам.
Денис Пушилин
Пушилин рассказал, от чего зависит величина санитарной зоны
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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