https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196938.html

Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин

Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2024

Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин

Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:32

2024-05-29T18:32

2024-05-29T18:51

специальная военная операция на украине

россия

харьков

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи (освобождение Харькова - ред.) на данный момент не стоит. Но при этом стоит очень важный (вопрос - ред.) - обезопасить нашу территорию, территорию России. И конечно же, здесь вопрос о санитарной зоне, о которой также говорил наш президент", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html

россия

харьков

украина

донецкая народная республика

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россия, харьков, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины