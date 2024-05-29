https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196938.html
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.05.2024
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин
Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:32
2024-05-29T18:32
2024-05-29T18:51
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи (освобождение Харькова - ред.) на данный момент не стоит. Но при этом стоит очень важный (вопрос - ред.) - обезопасить нашу территорию, территорию России. И конечно же, здесь вопрос о санитарной зоне, о которой также говорил наш президент", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html
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россия, харьков, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, заявил Пушилин
Пушилин: задачи освобождения Харькова не стоит, речь о создании санитарной зоны