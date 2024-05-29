https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html

Пушилин рассказал, от чего зависит величина санитарной зоны

Пушилин рассказал, от чего зависит величина санитарной зоны - РИА Новости, 29.05.2024

Пушилин рассказал, от чего зависит величина санитарной зоны

Размер санитарной зоны на Украине зависит от дальности поставляемого Киеву вооружения, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:31

2024-05-29T18:31

2024-05-29T19:37

киев

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

львов

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Размер санитарной зоны на Украине зависит от дальности поставляемого Киеву вооружения, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Все зависит от дальности вооружения, которое будет поставляться и сейчас поставляется со стороны западных стран. Все пропорционально должно быть", — подчеркнул он.Пушилин также отметил, что задачи освобождения Харькова сейчас нет, речь идет именно о создании санитарной зоны. Он добавил, что поставляемое Киеву западное оружие влияет на скорость освобождения территорий, но не может поменять ситуацию кардинально или стратегически. При этом глава ДНР уточнил, что недооценивать противника не стоит, но нужно и реально смотреть на ситуацию.В середине мая Владимир Путин заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что ответственность за происходящее на этом направлении лежит на ВСУ — Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html

https://ria.ru/20240528/ukrainskiy-1948811757.html

киев

донецкая народная республика

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киев, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, львов