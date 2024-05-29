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В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах - РИА Новости, 29.05.2024
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16:34 29.05.2024 (обновлено: 17:02 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/proverka-1949169265.html
В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах
В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах - РИА Новости, 29.05.2024
В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах
Транспортировочные ящики с фрагментами гробов найдены на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области, администрация города проведет служебную проверку по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:34
2024-05-29T17:02
происшествия
чебаркуль
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Транспортировочные ящики с фрагментами гробов найдены на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области, администрация города проведет служебную проверку по данному факту, сообщила глава города Светлана Виноградова. "Сотрудниками администрации осуществлен выезд, по результатам был установлен факт того, что на территории городского кладбища, где расположены захоронения безродных, были оставлены транспортировочные ящики и гробы. В связи с этим подрядным организациям было дано незамедлительное поручение для устранения выявленных нарушений. В настоящее время с территории кладбища в местах захоронения безродных все транспортировочные ящики вывезены. По распоряжению администрации Чебаркульского городского округа инициирована служебная проверка по данному факту", - написала Виноградова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В соцсети "ВКонтакте" жительница Чебаркуля Светлана Рудометова разместила видео с городского кладбища, где на земле стоят прямоугольные транспортировочные ящики с фрагментами гробов, на которых указаны фамилии. Рядом находятся места захоронения людей, у которых нет либо не найдены родные. Также, по ее словам, данный вопрос поставлен на контроль правоохранительных органов Чебаркуля.
https://ria.ru/20240203/groby-1925207346.html
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происшествия, чебаркуль, челябинская область
Происшествия, Чебаркуль, Челябинская область
В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах

Власти Чебаркуля проверят сообщения о брошенных на кладбище ящиках и гробах

© Кадр видео из соцсетейТранспортировочные ящики с фрагментами гробов на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области
Транспортировочные ящики с фрагментами гробов на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области
© Кадр видео из соцсетей
Транспортировочные ящики с фрагментами гробов на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Транспортировочные ящики с фрагментами гробов найдены на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области, администрация города проведет служебную проверку по данному факту, сообщила глава города Светлана Виноградова.
«
"Сотрудниками администрации осуществлен выезд, по результатам был установлен факт того, что на территории городского кладбища, где расположены захоронения безродных, были оставлены транспортировочные ящики и гробы. В связи с этим подрядным организациям было дано незамедлительное поручение для устранения выявленных нарушений. В настоящее время с территории кладбища в местах захоронения безродных все транспортировочные ящики вывезены. По распоряжению администрации Чебаркульского городского округа инициирована служебная проверка по данному факту", - написала Виноградова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В соцсети "ВКонтакте" жительница Чебаркуля Светлана Рудометова разместила видео с городского кладбища, где на земле стоят прямоугольные транспортировочные ящики с фрагментами гробов, на которых указаны фамилии. Рядом находятся места захоронения людей, у которых нет либо не найдены родные.
Также, по ее словам, данный вопрос поставлен на контроль правоохранительных органов Чебаркуля.
Город Курган - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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ПроисшествияЧебаркульЧелябинская область
 
 
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