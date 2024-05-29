В Чебаркуле проверят сообщения о брошенных на кладбище гробах
Власти Чебаркуля проверят сообщения о брошенных на кладбище ящиках и гробах
© Кадр видео из соцсетейТранспортировочные ящики с фрагментами гробов на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области
© Кадр видео из соцсетей
Транспортировочные ящики с фрагментами гробов на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Транспортировочные ящики с фрагментами гробов найдены на кладбище в городе Чебаркуль Челябинской области, администрация города проведет служебную проверку по данному факту, сообщила глава города Светлана Виноградова.
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"Сотрудниками администрации осуществлен выезд, по результатам был установлен факт того, что на территории городского кладбища, где расположены захоронения безродных, были оставлены транспортировочные ящики и гробы. В связи с этим подрядным организациям было дано незамедлительное поручение для устранения выявленных нарушений. В настоящее время с территории кладбища в местах захоронения безродных все транспортировочные ящики вывезены. По распоряжению администрации Чебаркульского городского округа инициирована служебная проверка по данному факту", - написала Виноградова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В соцсети "ВКонтакте" жительница Чебаркуля Светлана Рудометова разместила видео с городского кладбища, где на земле стоят прямоугольные транспортировочные ящики с фрагментами гробов, на которых указаны фамилии. Рядом находятся места захоронения людей, у которых нет либо не найдены родные.
Также, по ее словам, данный вопрос поставлен на контроль правоохранительных органов Чебаркуля.
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