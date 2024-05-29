https://ria.ru/20240529/proryv-1949039047.html

Военный рассказал о прорыве многокилометровой обороны ВСУ под Тоненьким

Военный рассказал о прорыве многокилометровой обороны ВСУ под Тоненьким - РИА Новости, 29.05.2024

Военный рассказал о прорыве многокилометровой обороны ВСУ под Тоненьким

Около десяти километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки "Центр", при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:33

2024-05-29T05:33

2024-05-29T16:02

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Около десяти километров укреплений ВСУ прорвали уральские бойцы, действующие в составе группировки "Центр", при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным Призрак."Приходилось идти до штурмовых позиций десять километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах", — сообщил Призрак. По его словам, в штурме Тоненького и Северного на Авдеевском направлении участвовали и другие подразделения группировки "Центр", при этом из-за особенностей рельефа местности и боевой обстановки на южном участке данного направления бойцам приходилось штурмовать укрепления противника на открытой местности. "Мы штурмовали Северное и посадки, стоящие на пути в Тоненькое и Первомайское. Там с разных флангов заходили, мы в лобовую (атаку) шли, а слева и справа двигались другие. Полукольцом шли (охватывали противника)", — отметил он. Призрак также рассказал, что после того, как подразделениям группировки "Центр" удалось пройти через оборонительные позиции ВСУ, начался штурм опорников в самих населенных пунктах, при этом ближайшая точка эвакуации находилась за десять километров от них, из укрытий у бойцов были только вражеские — пораженные артиллерией — окопы и придорожные канавы."Окопы намного проще штурмовать, чем здания. Ты его (противника) видишь, что он сидит, — гранатами закидываешь, стреляешь. Они (противники), конечно, дают отпор, но это редкость. В основном убегают. Чаще всего вообще в окопах никого не бывает. Они чувствуют, что мы подходим, и откатываются назад", — сказал Призрак.Он также отметил, что при определенном опыте и подготовке штурм позиций "в открытом поле" для него воспринимался легче, чем штурмовые действия в населенных пунктах."На "открытке" самая большая сложность в том, что ты открыт с любой из сторон. В тебя могут выстрелить со всех сторон, а ты ничего не сможешь сделать. А так ничего сложного на самом деле. Для меня ничего сложного, а новобранцы этого не могут, им сложно еще: опыта не хватает", — пояснил он.Об освобождении населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении в Минобороны сообщили 21 марта. Об освобождении Северного Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, сообщил 27 февраля.

https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936071076.html

https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934372301.html

https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1938978812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины