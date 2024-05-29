https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949218160.html

Жителя Петербурга осудили за намерение воевать против России

Жителя Петербурга осудили за намерение воевать против России - РИА Новости, 29.05.2024

Жителя Петербурга осудили за намерение воевать против России

Смоленский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который решил вступить в ряды вооруженного формирования, признанного... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:59

2024-05-29T19:59

2024-05-29T21:06

происшествия

украина

санкт-петербург

россия

смоленский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ак-47

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РЯЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. Смоленский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который решил вступить в ряды вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенным в РФ, и намеревался через Белоруссию выехать на территорию Украины, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Смоленской области."Органами безопасности пресечена преступная деятельность 51-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Двадцать четвертого февраля 2022 года, узнав о начале проведения на территории Украины специальной военной операции, мужчина, являясь приверженцем неонацистских взглядов, принял решение выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских военных", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что мужчина "решил вступить в ряды вооруженного формирования, признанного в марте прошлого года террористическим и запрещенным на территории нашей страны". С его представителями преступник связался в мессенджере, заполнил предложенную анкету, в которой также указал сведения о профессиональных воинских навыках, умении стрелять из АК-47. Затем злоумышленник приобрел необходимую экипировку, снаряжение, медикаменты и оборудование, а в мае 2022 года купил билет на поезд в Белоруссию, откуда планировал проникнуть на Украину. Его задержали сотрудники белорусского Государственного пограничного комитета при попытке незаконного пересечения границы с Украиной и депортировали в Россию, уточняет УФСБ. В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 ("Приготовление к участию в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации"), части 3 статьи 30 и по статье 275 ("Покушение на государственную измену") УК России. Сначала он сознался в планируемых преступлениях, а затем на допросе у следователя отрицал свою вину, уточнили в пресс-службе."Несмотря на это, следователям регионального управления удалось собрать достаточную доказательную базу. <…> Cуд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы строгого режима, первые четыре года из которых он проведет в тюрьме. Также ему назначен денежный штраф в размере 200 тысяч рублей", — подчеркивает УФСБ.

https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html

https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html

https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911385264.html

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происшествия, украина, санкт-петербург, россия, смоленский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-47