https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949214843.html

В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета

В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета - РИА Новости, 29.05.2024

В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета

Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:39

2024-05-29T19:39

2024-05-29T19:39

klm

амстердам

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. "Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Речь идет о рейсе KL1341, направлявшемся в (датский - ред.) Биллунн. В настоящее время мы проводим работу с пассажирами и сотрудниками, ставшими свидетелями инцидента в Схипхоле", - говорится в заявлении на сайте компании. Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html

амстердам

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2024

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klm, амстердам, происшествия