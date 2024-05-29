Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949214843.html
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета - РИА Новости, 29.05.2024
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета
Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:39
2024-05-29T19:39
klm
амстердам
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/79/1531047909_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_fb79d35ee89137ea9eb59242db8e130f.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. "Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Речь идет о рейсе KL1341, направлявшемся в (датский - ред.) Биллунн. В настоящее время мы проводим работу с пассажирами и сотрудниками, ставшими свидетелями инцидента в Схипхоле", - говорится в заявлении на сайте компании. Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/79/1531047909_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_70205d471e726cee59cdef386e6852c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
klm, амстердам, происшествия
KLM, Амстердам, Происшествия
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета

В амстердамском аэропорту Схипхол погиб человек, попав в двигатель самолета

CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 / Амстердамский аэропорт Схипхол
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 /
Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания.
"Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Речь идет о рейсе KL1341, направлявшемся в (датский - ред.) Биллунн. В настоящее время мы проводим работу с пассажирами и сотрудниками, ставшими свидетелями инцидента в Схипхоле", - говорится в заявлении на сайте компании.
Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняются.
Самолет пилотажной группы Frecce Tricolore разбился на военной базе под Турином
Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми
16 сентября 2023, 19:46
 
KLMАмстердамПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала