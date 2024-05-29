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В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета - РИА Новости, 29.05.2024
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета
Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:39
2024-05-29T19:39
2024-05-29T19:39
klm
амстердам
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания. "Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Речь идет о рейсе KL1341, направлявшемся в (датский - ред.) Биллунн. В настоящее время мы проводим работу с пассажирами и сотрудниками, ставшими свидетелями инцидента в Схипхоле", - говорится в заявлении на сайте компании. Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html
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klm, амстердам, происшествия
KLM, Амстердам, Происшествия
В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета
В амстердамском аэропорту Схипхол погиб человек, попав в двигатель самолета
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человек погиб, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает авиакомпания.
"Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб. Речь идет о рейсе KL1341, направлявшемся в (датский - ред.) Биллунн. В настоящее время мы проводим работу с пассажирами и сотрудниками, ставшими свидетелями инцидента в Схипхоле", - говорится в заявлении на сайте компании.
Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняются.