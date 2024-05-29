https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949091458.html

Во Владимире легковушка въехала в KFC

Во Владимире легковушка въехала в KFC - РИА Новости, 29.05.2024

Во Владимире легковушка въехала в KFC

Водитель легкового автомобиля во Владимире почувствовал себя плохо, потерял управление и въехал в KFC, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в УГИБДД по... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:03

2024-05-29T12:03

2024-05-29T12:07

происшествия

авто

владимир

kfc

угибдд

renault s.a

renault clio

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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля во Владимире почувствовал себя плохо, потерял управление и въехал в KFC, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. Собеседница уточнила, что ДТП произошло в среду в 6.45 мск на улице Благонравова во Владимире. "По предварительной информации… водитель автомобиля Renault Logan 1976 года рождения во время движения почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил наезд на здание KFC. В ДТП никто не пострадал", - сообщили в УГИБДД. Согласно предоставленным фотографиям с места ДТП, часть кузова автомобиля оказалась в помещении, транспортное средство остановилось около терминала оплаты.

https://ria.ru/20240529/dtp-1949051409.html

https://rsport.ria.ru/20240508/zaderzhanie-1944679824.html

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происшествия, авто, владимир, kfc, угибдд, renault s.a, renault clio