https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html

Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных

Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных - РИА Новости, 29.05.2024

Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных

Суд в ДНР заочно приговорил начальника полтавского СИЗО Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:48

2024-05-29T11:48

2024-05-29T11:51

полтава

донецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил начальника полтавского СИЗО Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФВ СК РФ добавили, что начальник следственного изолятора (СИЗО) №23 Полтавы Украины подполковник Алексей Домашов заочно признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти".Установлено, что Домашов с апреля 2022 года по настоящее время, будучи начальником СИЗО № 23, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, самостоятельно и с подчиненными систематически пытал военнопленных. Кроме того, угрожая, он заставлял участвовать военнопленных в съемках видео и подписывать различных документы, дискредитирующие ВС РФ и Россию в целом."Приговором суда Домашову заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html

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Варвара Скокшина

полтава, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия