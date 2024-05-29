https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html
Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных
Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных - РИА Новости, 29.05.2024
Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных
Суд в ДНР заочно приговорил начальника полтавского СИЗО Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:48
2024-05-29T11:48
2024-05-29T11:51
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил начальника полтавского СИЗО Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФВ СК РФ добавили, что начальник следственного изолятора (СИЗО) №23 Полтавы Украины подполковник Алексей Домашов заочно признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти".Установлено, что Домашов с апреля 2022 года по настоящее время, будучи начальником СИЗО № 23, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, самостоятельно и с подчиненными систематически пытал военнопленных. Кроме того, угрожая, он заставлял участвовать военнопленных в съемках видео и подписывать различных документы, дискредитирующие ВС РФ и Россию в целом."Приговором суда Домашову заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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полтава, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Полтава, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили за пытки военнопленных
Начальника СИЗО в Полтаве заочно осудили на 22 года за пытки военнопленных
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил начальника полтавского СИЗО Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки военнопленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ
В СК РФ добавили, что начальник следственного изолятора (СИЗО) №23 Полтавы Украины
подполковник Алексей Домашов заочно признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти".
Установлено, что Домашов с апреля 2022 года по настоящее время, будучи начальником СИЗО № 23, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, самостоятельно и с подчиненными систематически пытал военнопленных. Кроме того, угрожая, он заставлял участвовать военнопленных в съемках видео и подписывать различных документы, дискредитирующие ВС РФ и Россию в целом.
"Приговором суда Домашову заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.