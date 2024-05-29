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На Украине оценили потери бюджета из-за махинаций с импортом - РИА Новости, 29.05.2024
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22:15 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/poteri-1949234016.html
На Украине оценили потери бюджета из-за махинаций с импортом
На Украине оценили потери бюджета из-за махинаций с импортом - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине оценили потери бюджета из-за махинаций с импортом
Бюджет Украины ежегодно теряет сотни миллионов долларов из-за махинаций, связанных с поставкой импортных товаров под видом отечественных в рамках процедур... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:15
2024-05-29T22:15
экономика
украина
mercedes
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бюджет Украины ежегодно теряет сотни миллионов долларов из-за махинаций, связанных с поставкой импортных товаров под видом отечественных в рамках процедур публичных закупок, заявил генеральный директор Федерации работодателей страны Руслан Ильичев. "Угрозы довольно существенные. Потери могут достигать нескольких миллиардов гривен (миллиард гривен составляет около $25 млн – ред.) за полгода. Ведь государство не получает средств, которые могло бы иметь благодаря налогообложению произведенной на Украине продукции, эти налоги взамен остаются за границей. Речь идет также о потерях для добросовестных производителей локализованной продукции, которые не могут выиграть тендер - в частности, из-за демпинга со стороны импортеров", - приводит слова Ильичева агентство Укринформ. Он напомнил, что, согласно принятым в 2021 году изменениям в законодательство о публичных закупках, минимальная доля украинской составляющей в себестоимости товаров, закупаемых за государственный счет, должна составлять не менее 20%. При внесении информации в перечень продукции с соответствующей степенью локализации применяется декларативный подход. "К сожалению, есть отдельные производители, которые нарушают установленные правила. Точнее, это даже не производители, а обычные импортеры. В сопроводительной документации они пишут, что готовы продать, например, экскаватор, кран, пожарную машину, украинская доля в себестоимости которых - 60%. Кто-то даже подавал документы, согласно которым автомобиль Mercedes-Benz, мол, локализован в Украине", - добавил Ильичев. Глава Федерации работодателей анонсировал изменения в этой области. Уже есть правительственное постановление, согласно которому на Украине будет работать комиссия, которая будет анализировать такие случаи и реагировать на жалобы участников тендеров. При выявлении нарушений "фальшивых" производителей и их продукцию будут исключать из реестра.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html
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экономика, украина, mercedes
Экономика, Украина, Mercedes
На Украине оценили потери бюджета из-за махинаций с импортом

Эксперт: бюджет Украины ежегодно теряет сотни миллионов долларов из-за махинаций

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бюджет Украины ежегодно теряет сотни миллионов долларов из-за махинаций, связанных с поставкой импортных товаров под видом отечественных в рамках процедур публичных закупок, заявил генеральный директор Федерации работодателей страны Руслан Ильичев.
«
"Угрозы довольно существенные. Потери могут достигать нескольких миллиардов гривен (миллиард гривен составляет около $25 млн – ред.) за полгода. Ведь государство не получает средств, которые могло бы иметь благодаря налогообложению произведенной на Украине продукции, эти налоги взамен остаются за границей. Речь идет также о потерях для добросовестных производителей локализованной продукции, которые не могут выиграть тендер - в частности, из-за демпинга со стороны импортеров", - приводит слова Ильичева агентство Укринформ.
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Он напомнил, что, согласно принятым в 2021 году изменениям в законодательство о публичных закупках, минимальная доля украинской составляющей в себестоимости товаров, закупаемых за государственный счет, должна составлять не менее 20%. При внесении информации в перечень продукции с соответствующей степенью локализации применяется декларативный подход.
«
"К сожалению, есть отдельные производители, которые нарушают установленные правила. Точнее, это даже не производители, а обычные импортеры. В сопроводительной документации они пишут, что готовы продать, например, экскаватор, кран, пожарную машину, украинская доля в себестоимости которых - 60%. Кто-то даже подавал документы, согласно которым автомобиль Mercedes-Benz, мол, локализован в Украине", - добавил Ильичев.
Глава Федерации работодателей анонсировал изменения в этой области. Уже есть правительственное постановление, согласно которому на Украине будет работать комиссия, которая будет анализировать такие случаи и реагировать на жалобы участников тендеров. При выявлении нарушений "фальшивых" производителей и их продукцию будут исключать из реестра.
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