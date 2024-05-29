https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html

"Осталось на несколько дней". Запад показал истинное отношение к Киеву

"Осталось на несколько дней". Запад показал истинное отношение к Киеву - РИА Новости, 29.05.2024

"Осталось на несколько дней". Запад показал истинное отношение к Киеву

Пока в НАТО дискутируют о расширении помощи, США и страны ЕС продолжают отправлять на Украину военные грузы. Сразу в нескольких столицах сообщили об очередных... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

сша

вооруженные силы украины

евросоюз

патриот

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Пока в НАТО дискутируют о расширении помощи, США и страны ЕС продолжают отправлять на Украину военные грузы. Сразу в нескольких столицах сообщили об очередных поставках. Союзники пытаются насытить ВСУ самым необходимым. Кроме того, летом Киев должен получить западные истребители. О том, что передадут в ближайшее время, — в материале РИА Новости.Дефицит взрывчаткиВ конце мая об очередном пакете военной помощи (58-й по счету) на сумму 275 миллионов долларов объявили США. Это высокоточные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, 60-миллиметровые минометные выстрелы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, а также всякая "мелочовка": стрелковое оружие, патроны, снаряжение, тактическая медицина.Пакет вооружений более чем скромный. Например, на 275 миллионов можно купить около 55 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов — по пять тысяч долларов за штуку. Это средний расход российской армии за шесть дней. ВСУ отстреливают в сутки по пять-шесть тысяч снарядов такого калибра, поэтому новых поставок им хватит примерно на десять дней. А ведь в новый пакет входят, к примеру, и очень недешевые ПТРК "Джавелин" (170 тысяч долларов за установку).Американцы могли бы поставить Украине и больше боеприпасов основного артиллерийского калибра, но промышленность не успевает за растущими потребностями фронта. По оценкам натовских специалистов, Россия в 2023-м произвела около 3,5 миллиона снарядов, в то время как США и ЕС — не более полутора миллионов. Сказывается нехватка производственных мощностей и дефицит взрывчатки. Единственный в Европе завод по ее производству, расположенный в Польше, не справляется с астрономическим спросом.Конечно, у США еще остаются серьезные запасы кассетных снарядов в калибре 155 миллиметров. Но, во-первых, они неэффективны против защищенных целей. Во-вторых, Вашингтон хочет сосредоточиться на сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и постепенно перекладывает груз расходов на помощь Украине на плечи европейских сателлитов.Любители морского десантаЧуть ранее о новом пакете военной помощи на 150 миллионов фунтов (190 миллионов долларов) объявила Великобритания. В перечень поставок войдут радиолокаторы ПВО и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на 70 миллионов фунтов. Помимо этого, ВСУ получат небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты еще на 80 миллионов фунтов.Здесь никаких неожиданностей. Дополнительные РЛС Киеву нужны, чтобы расширить радиолокационное поле систем ПВО, средства РЭБ — чтобы глушить российские беспилотники и сбивать с курса высокоточное оружие. С разведывательными БПЛА тоже все понятно: много их не бывает никогда. А вот на лодках и морских дронах нужно остановиться подробнее.Не секрет, что британские военные — большие любители морских десантных операций. Они обучили этому искусству уже тысячи украинцев. В основном ВСУ бездарно растрачивают приобретенные навыки, используя полученные катера для переброски подкреплений на левый берег Днепра в Херсонской области, где их успешно уничтожают российские дроны и артиллерия. Но Киев может решиться и на попытку высадить морской десант в Крыму. Конечно, вряд ли такая операция завершится серьезным успехом: для этого нужно очень много плавсредств и мотивированных военных. Однако в качестве пиар-акции для внутреннего электората сгодится и серия небольших вылазок.Британцы же курируют боевое применение Киевом морских безэкипажных катеров: помогают их строить, обучают операторов. Украинские БЭК — серьезная угроза для кораблей и инфраструктуры Черноморского флота. Противник постоянно их модернизирует, устанавливает на дроны ракеты "поверхность — воздух" и "поверхность — поверхность", повышает устойчивость к РЭБ.Танки для ВСУКиев долгое время не получал от союзников тяжелой бронетехники. Многие "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры" были уничтожены или вышли из строя из-за поломок, а заменить их нечем. Ситуацию попытается частично исправить Германия. В новом пакете — десять танков Leopard 1, которые Берлин соберет с помощью Дании. Эти откровенно устаревшие машины тем не менее хорошо зарекомендовали себя в качестве мобильной артиллерии и работают, как правило, с закрытых позиций.Кроме того, немцы поставят ВСУ 8500 снарядов калибра 155-миллиметров (хватит на сутки-двое), около 50 разведывательных беспилотников и узкоспециализированную технику: мостоукладчик, четыре машины разминирования и ремонтно-эвакуационную машину. С последними в ВСУ уже давно беда. Одна из главных причин провала летне-осеннего контрнаступления — острый дефицит инженерной техники. Львиная доля украинской брони подорвалась на минах на севере Запорожской области, так и не добравшись до первой линии обороны российской армии. ВСУ просто нечем было снимать минные поля. А ту редкую технику, которая осталась, быстро уничтожили расчеты дронов и ПТУР.От Германии не отстает и Испания, которая расщедрилась аж на 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов). В новый пакет войдут 19 основных боевых танков Leopard 2A4, списанных из наличия испанской армии и теперь лихорадочно восстанавливаемых. Кроме того, Мадрид поставит Киеву боеприпасы, антидроновое оборудование и, главное, ракеты для ЗРК Patriot. Вероятно, последние и "съедят" основной объем финансирования. Стоимость боекомплекта для одной батареи "Патриотов" (от восьми до 16 пусковых установок) может доходить до 600 миллионов долларов. И судя по редким видео с украинской стороны, противник "золотые" ракеты не жалеет, пуская их одну за другой.Все вышеперечисленное за два с лишним года конфликта не стало для Украины "серебряной пулей", которой можно было бы сразить российскую армию. Однако Киев продолжает свято верить в совершенство западной военной мысли и возлагает большие надежды на истребители F-16.Страны НАТО обещали передать к лету 2024-го суммарно более 60 машин, однако начали постепенно "включать заднюю". В частности, Бельгия на днях заявила, что сможет поставить 30 своих самолетов лишь к 2028 году. Норвегия обещала 22 истребителя, но выяснилось, что в воздух способны подняться лишь 12 из них. И неизвестно, когда их подготовят к отправке в Незалежную. Дания сообщала, что предоставит 19 самолетов. Но сроки также сдвинули вправо.В общем и целом можно констатировать, что ничего сверхординарного и способного переломить ситуацию на фронте Украина в ближайшее время не получит. Запад пытается хоть немного повысить возможности ВСУ обороняться. О выходе на границы 1991-го там вспоминают все реже.

https://ria.ru/20240528/svo-1948957411.html

https://ria.ru/20240525/jdam-1948270081.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, патриот, f-16