https://ria.ru/20240529/poryadok-1949167956.html

Путин продлил упрощенный порядок внесения МСП из новых регионов в реестр

Путин продлил упрощенный порядок внесения МСП из новых регионов в реестр - РИА Новости, 29.05.2024

Путин продлил упрощенный порядок внесения МСП из новых регионов в реестр

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на год упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на год упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый реестр субъектов МСП. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Включение в этот реестр является необходимым условием для получения господдержки. Реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год. Ранее законодательство временно (по 10 июня 2024 года) допускало включение хозобществ, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России, в российский реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников, без учета критерия по доходу. Новый закон продлевает действие такого упрощенного порядка на год - по 10 июня 2025 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования. В свете непростой ситуации в этих регионах господдержка путем льготного кредитования особенно актуальна, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Он отмечал, что без доступа к банковским инструментам невозможно развить экономику Донбасса в полной мере. Например, по словам депутата, предприниматели в новых регионах смогут воспользоваться программой льготного кредитования, предусматривающей финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 миллионов рублей на любые цели по ставке 10% на срок до трех лет. Для развития бизнеса доступны также поручительства, которые позволяют предпринимателям покрывать до 50% суммы кредита, и пониженные страховые взносы на зарплату работников, превышающую МРОТ. Тариф по страховым взносам для такой части заработной платы снижен с 30% до 15%. В целях развития промышленности в новых регионах действует программа льготного лизинга промышленного оборудования, а также оборудования для переработки и хранения сельхозпродукции. Ставка льготного лизинга для российского оборудования составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), а для иностранного - до 8%. На реализацию программы выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета, отмечал депутат.

https://ria.ru/20240406/zakon-1938255157.html

https://ria.ru/20240506/reestr-1944133387.html

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Алёна Пава

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика