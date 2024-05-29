https://ria.ru/20240529/polsha-1949200545.html

Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции

Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции - РИА Новости, 29.05.2024

Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции

Молодой гражданин Украины погиб в ДТП в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от полиции, сообщило в среду агентство РАР. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:42

2024-05-29T18:42

2024-05-29T18:50

в мире

авто

гданьск

украина

польша

audi a8

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Молодой гражданин Украины погиб в ДТП в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от полиции, сообщило в среду агентство РАР. Погибшему было 16 лет. Сопровождавший его 17-летний пассажир после аварии попал в больницу. Но врачи не смогли его спасти, спустя несколько часов он скончался. Как сообщили в полиции, подросток на машине марки Audi гнал по городу со скоростью 150-160 км в час. Он не отреагировал на требования полиции остановиться. Началась погоня. "Водитель на большой скорости ехал улицами Гдыни, Сопота, а затем – Гданьска, где он не смог справиться с управлением, врезался в дерево, машина перевернулась", - сообщила пресс-секретарь полиции Карина Каминьская.

https://ria.ru/20240529/dtp-1949051409.html

https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html

гданьск

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, гданьск, украина, польша, audi a8