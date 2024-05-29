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Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции - РИА Новости, 29.05.2024
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18:42 29.05.2024 (обновлено: 18:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/polsha-1949200545.html
Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции
Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции - РИА Новости, 29.05.2024
Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции
Молодой гражданин Украины погиб в ДТП в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от полиции, сообщило в среду агентство РАР. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:42
2024-05-29T18:50
в мире
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гданьск
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Молодой гражданин Украины погиб в ДТП в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от полиции, сообщило в среду агентство РАР. Погибшему было 16 лет. Сопровождавший его 17-летний пассажир после аварии попал в больницу. Но врачи не смогли его спасти, спустя несколько часов он скончался. Как сообщили в полиции, подросток на машине марки Audi гнал по городу со скоростью 150-160 км в час. Он не отреагировал на требования полиции остановиться. Началась погоня. "Водитель на большой скорости ехал улицами Гдыни, Сопота, а затем – Гданьска, где он не смог справиться с управлением, врезался в дерево, машина перевернулась", - сообщила пресс-секретарь полиции Карина Каминьская.
https://ria.ru/20240529/dtp-1949051409.html
https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html
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в мире, авто, гданьск, украина, польша, audi a8
В мире, Авто, Гданьск, Украина, Польша, Audi A8
Украинский подросток погиб, пытаясь скрыться от польской полиции

РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Молодой гражданин Украины погиб в ДТП в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от полиции, сообщило в среду агентство РАР.
Погибшему было 16 лет. Сопровождавший его 17-летний пассажир после аварии попал в больницу. Но врачи не смогли его спасти, спустя несколько часов он скончался.
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Как сообщили в полиции, подросток на машине марки Audi гнал по городу со скоростью 150-160 км в час. Он не отреагировал на требования полиции остановиться. Началась погоня.
"Водитель на большой скорости ехал улицами Гдыни, Сопота, а затем – Гданьска, где он не смог справиться с управлением, врезался в дерево, машина перевернулась", - сообщила пресс-секретарь полиции Карина Каминьская.
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