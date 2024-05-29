https://ria.ru/20240529/polsha-1949064177.html

В Польше арестовали украинца, пытавшегося завербовать поляка

В Польше арестовали украинца, пытавшегося завербовать поляка - РИА Новости, 29.05.2024

В Польше арестовали украинца, пытавшегося завербовать поляка

Правоохранительные органы Польши арестовали гражданина Украины, который обвиняется в работе на иностранную разведку и попытке завербовать поляка, сообщила... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:16

2024-05-29T10:16

2024-05-29T10:16

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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши арестовали гражданина Украины, который обвиняется в работе на иностранную разведку и попытке завербовать поляка, сообщила прокуратура республики. "Прокурор предъявил гражданину Украины обвинения в провокационной деятельности и попытке посредством интернет-мессенджера сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши", - указали в прокуратуре. В частности, 26-летний украинец пытался получить информацию и фотографии пересекающих польско-украинскую границу военных автомобилей с помощью для Украины. Взамен он предлагал 15 тысяч евро. Суд принял решение о временном аресте подозреваемого на три месяца.

https://ria.ru/20181206/1547489376.html

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украина

польша

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в мире, украина, польша