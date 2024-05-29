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В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2024
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20:52 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/podrostok-1949225284.html
В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей
В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2024
В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей
Подросток в Тосненском районе Ленобласти напал с ножом на продавца из-за 7 тыс рублей и нанес ей ранения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:52
2024-05-29T20:52
происшествия
россия
тосненский район
тосно
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Подросток в Тосненском районе Ленобласти напал с ножом на продавца из-за 7 тыс рублей и нанес ей ранения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 мая подросток в магазине в поселке Никольское напал на продавца и нанес ей "не менее двух ударов ножом, требуя передачи ему денежных средств из кассы". "После завладения денежной суммой в 7 тысяч рублей скрылся с места происшествия", - сообщает СУСК. Сейчас подросток задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе СУСК.
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россия
тосненский район
тосно
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происшествия, россия, тосненский район, тосно, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область
Происшествия, Россия, Тосненский район, Тосно, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область
В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей

В Ленинградской области подросток напал с ножом на продавца из-за 7 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Подросток в Тосненском районе Ленобласти напал с ножом на продавца из-за 7 тыс рублей и нанес ей ранения, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«
"Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 мая подросток в магазине в поселке Никольское напал на продавца и нанес ей "не менее двух ударов ножом, требуя передачи ему денежных средств из кассы". "После завладения денежной суммой в 7 тысяч рублей скрылся с места происшествия", - сообщает СУСК.
Сейчас подросток задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе СУСК.
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ПроисшествияРоссияТосненский районТосноСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская область
 
 
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