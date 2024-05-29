https://ria.ru/20240529/podrostok-1949225284.html

В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей

В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2024

В Ленинградской области подросток напал на продавца из-за семи тысяч рублей

Подросток в Тосненском районе Ленобласти напал с ножом на продавца из-за 7 тыс рублей и нанес ей ранения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:52

2024-05-29T20:52

2024-05-29T20:52

происшествия

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тосненский район

тосно

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Подросток в Тосненском районе Ленобласти напал с ножом на продавца из-за 7 тыс рублей и нанес ей ранения, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 мая подросток в магазине в поселке Никольское напал на продавца и нанес ей "не менее двух ударов ножом, требуя передачи ему денежных средств из кассы". "После завладения денежной суммой в 7 тысяч рублей скрылся с места происшествия", - сообщает СУСК. Сейчас подросток задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе СУСК.

https://ria.ru/20240507/sk-1944296085.html

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тосненский район

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